रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक: पति ने खंभे में बांधा, फिर ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच चला ड्रामा

पड़ोसियों की सूचना पर कैंट थाने से पुलिस भी पहुंची। पुलिसकर्मी ने खंभे से बंधे युवक को खोला। जब पुलिस युवक को अपने साथ ले जाने लगी तो महिला (प्रेमिका) ने कहा कि मैंने ही बुलाया था। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना है। इस पर पुलिस युवक को अपने साथ थाने लेकर पहुंची। युवक का नाम-पता लिखकर उसे छोड़ दिया। बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी साथ नहीं रहते हैं। नीमच कैंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा ने बताया कि मामला ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच का है। किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो युवक को छोड़ दिया।