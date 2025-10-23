Patrika LogoSwitch to English

नीमच

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक: पति ने खंभे में बांधा, फिर ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच चला ड्रामा

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

नीमच

Himanshu Singh

Oct 23, 2025

neemuch news

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो कि टीआईटी कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहां पर एक युवक बिजली के खंभे से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी दौरान मोहल्ले के लोग भी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वीडियो 21 अक्टूबर का है। रात 10 बजे के करीब एक युवक टीआईटी कॉलोनी में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसकी जानकारी महिला के पति को लग गई। उसने युवक को पकड़ कर कॉलोनी में ही खंभे से बांध दिया। इसको लेकर कॉलोनी में फिल्मी अंदाज में ‘पति-पत्नी और वो’ ड्रामा देखने को मिला। तमाशा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

पड़ोसियों की सूचना पर कैंट थाने से पुलिस भी पहुंची। पुलिसकर्मी ने खंभे से बंधे युवक को खोला। जब पुलिस युवक को अपने साथ ले जाने लगी तो महिला (प्रेमिका) ने कहा कि मैंने ही बुलाया था। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना है। इस पर पुलिस युवक को अपने साथ थाने लेकर पहुंची। युवक का नाम-पता लिखकर उसे छोड़ दिया। बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी साथ नहीं रहते हैं। नीमच कैंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा ने बताया कि मामला ‘पति-पत्नी और वो’ के बीच का है। किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो युवक को छोड़ दिया।

mp news

