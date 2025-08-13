Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नीमच

धार्मिक स्थल तोड़ने और मोर मारने पर बवाल, ग्रामीणों का प्रदर्शन

MP News: मध्य प्रदेश के ग्राम सेमली इस्तमुरार में धार्मिक स्थल तोड़े जाने, पेड़ों की कटाई और मोरों की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई और पुनर्निर्माण की मांग की।

नीमच

Akash Dewani

Aug 13, 2025

neemuch religious place vandalised peacocks killed villagers protest MP News
neemuch religious place vandalised peacocks killed villagers protest (Patrika.com)

religious place vandalised: नीमच के ग्राम सेमली इस्तमुरार, तहसील मनासा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर धार्मिक स्थल पर स्थित पथवारी तोड़े जाने और पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण की मांग की।

30 लोगों ने रात के अंधेरे में किया कांड

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में गौरा बाउजी का स्थान स्थित है। इसके पास खाली भूमि पर सभी समाज की पथवारी बनी हुई थी। 7 अगस्त की रात्रि में गांव के ही लगभग 30 से अधिक लोगों ने मिलकर पथवारी को तोड़ दिया। गौरा बाउजी के स्थान को क्षतिग्रस्त कर दिया। वर्षों पुराने बरगद व पीपल के पेड़ को काट दिया। ग्रामीणों के अनुसार इन पेड़ों पर मोरों का बसेरा था। घटना के दौरान कई मोरों को मार दिया गया। यह कार्य ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। ग्रामीणों ने आरोपियों के नाम भी ज्ञापन में दर्ज कराए हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

सेहत से खिलवाड़, पेयजल के सोर्स में फेंक रहे मवेशियों की डेड बॉडी, हिंदू संगठन भड़के
पन्ना
cattle dead bodies thrown in Lokpal Sagar pond panna drinking water source mp news

कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

घटना की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा पहले ही पुलिस थाना कुकडेश्वर में दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसपर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थल और पथवारी का पुनः निर्माण कराया जाए। वहां की जमीन को सुरक्षित किया जाए। मोरों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद रहे। (peacocks killed)

ये भी पढ़ें

10 साल की सेवा का ये इनाम! अस्पताल की गैलरी में 5 दिन पड़ा रहा बुजुर्ग, शरीर पर पड़े कीड़े
गुना
elderly man left with worms in his body guna hospital 5 days mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / धार्मिक स्थल तोड़ने और मोर मारने पर बवाल, ग्रामीणों का प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.