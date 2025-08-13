धार्मिक स्थल तोड़ने और मोर मारने पर बवाल, ग्रामीणों का प्रदर्शन

घटना की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा पहले ही पुलिस थाना कुकडेश्वर में दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसपर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थल और पथवारी का पुनः निर्माण कराया जाए। वहां की जमीन को सुरक्षित किया जाए। मोरों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद रहे। (peacocks killed)