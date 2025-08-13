10 साल की सेवा का ये इनाम! अस्पताल की गैलरी में 5 दिन पड़ा रहा बुजुर्ग, शरीर पर पड़े कीड़े

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मामला गुना जिला अस्पताल का है। यहां 10 साल तक सेवा देने वाले बुजुर्ग की अनदेखी के कारण हालत बिगड़ गई। कुछ दिन पूर्व पैरालिसिस अटैक आने के बाद वह पांच दिन तक अस्पताल की नई बिल्डिंग की गैलरी में बेसुध पड़े रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय पर देखभाल न मिलने से उनकी स्थिति बिगड़ी।
पीड़ित बुजुर्ग विजय महाराज ने करीब एक दशक तक जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा की। उन्हें अस्पताल से ही भोजन और खर्च के लिए आउटसोर्स एजेंसी की ओर से कुछ पैसे मिलते थे। वह लंबे समय तक अस्पताल की लिट भी चलाते रहे। जानकारी के मुताबिक, पांच दिन तक एक ही जगह पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर कई गंभीर घाव हो गए जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। इस दौरान डॉक्टर, नर्स और स्टाफ उसी रास्ते से गुजरते रहे लेकिन किसी का उन पर ध्यान नहीं गया। वह अस्पताल की एक गैलरी में पड़े रहे। इससे उनकी यह स्थिति हुई।
बताया जाता है कि विजय महाराज अकेले हैं, इस वजह से अस्पताल को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जैसे ही असहाय, बेघर लोगों की मदद करने वाली संस्था वारदान सेवा समिति के संचालक प्रमोद भार्गव को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इलाज की व्यवस्था कराई। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने विजय महाराज को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।