10 साल की सेवा का ये इनाम! अस्पताल की गैलरी में 5 दिन पड़ा रहा बुजुर्ग, शरीर पर पड़े कीड़े

पीड़ित बुजुर्ग विजय महाराज ने करीब एक दशक तक जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा की। उन्हें अस्पताल से ही भोजन और खर्च के लिए आउटसोर्स एजेंसी की ओर से कुछ पैसे मिलते थे। वह लंबे समय तक अस्पताल की लिट भी चलाते रहे। जानकारी के मुताबिक, पांच दिन तक एक ही जगह पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर कई गंभीर घाव हो गए जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। इस दौरान डॉक्टर, नर्स और स्टाफ उसी रास्ते से गुजरते रहे लेकिन किसी का उन पर ध्यान नहीं गया। वह अस्पताल की एक गैलरी में पड़े रहे। इससे उनकी यह स्थिति हुई।