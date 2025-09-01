Patrika LogoSwitch to English

एमपी के इस शहर को गंगाजल से धोया, जीतू पटवारी के जाने के बाद किया शुद्धिकरण

Neemuch was purified with Gangaja after the departure of Jeetu Patwari

नीमच

deepak deewan

Sep 01, 2025

Neemuch was purified with Gangaja after the departure of Jeetu Patwari
Neemuch was purified with Gangaja after the departure of Jeetu Patwari

MP BJP- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के संबंध में आपत्तिजनक बातें बोलने के विरोध में देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इधर प्रदेश में महिलाओं में नशाखोरी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी तगड़ा विरोध किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार को राज्य के एक शहर को बाकायदा गंगाजल से शुद्ध किया गया। यहां जीतू पटवारी एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनके जाने के बाद भाजपाइयों ने रास्तों को गंगाजल से धोया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मातृशक्ति का अपमान करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कदम रखने से हमारा शहर अपवित्र हो गया है जिसे गंगाजल से दोबारा पावन बनाया गया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को मंदसौर पहुंचे। यहां पैदल मार्च और सभा का आयोजन किया गया था।
जीतू पटवारी के दौरे को देखते हुए मंदसौर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था।

जीतू पटवारी इस दौरान नीमच भी पहुंचे। उनके यहां से जाने के पश्चात शहर का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। बीजेपी
के वरिष्ठ नेता शिव महेश्वरी, मंडल के पूर्व कोषाध्यक्ष दिलीप छाजेड़, महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष मीना जायसवाल, किरण शर्मा (पार्षद), नगर पालिका की पूर्व उपाध्यक्ष ममता कान्हा सोनी, पूर्व पार्षद गजेंद्र चावला, नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा, पूर्व पार्षद ओमप्रकाश काबरा, सुरेश सैनी आदि ने रास्ते को गंगाजल से धोया।

मातृशक्ति के अपमान करने वालों के कदम गिरे

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। लाड़ली बहना पर उनका बयान आपत्तिजनक है। मातृशक्ति को अपमानित करने वाले जीतू पटवारी के नीमच नगर आगमन से शहर अपवित्र हो गया है। भारत माता चौराहे पर एकत्रित होकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमारा नीमच मालवा की वैष्णो देवी मां भादवा के क्षेत्र का शहर है। ऐसे शहर में आज मातृशक्ति के अपमान करने वालों के कदम गिरे हैं। ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद हमने गंगाजल से शहर का शुद्धिकरण किया है।

01 Sept 2025 08:56 pm

