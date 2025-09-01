एमपी के इस शहर को गंगाजल से धोया, जीतू पटवारी के जाने के बाद किया शुद्धिकरण

MP BJP- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के संबंध में आपत्तिजनक बातें बोलने के विरोध में देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इधर प्रदेश में महिलाओं में नशाखोरी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी तगड़ा विरोध किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार को राज्य के एक शहर को बाकायदा गंगाजल से शुद्ध किया गया। यहां जीतू पटवारी एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनके जाने के बाद भाजपाइयों ने रास्तों को गंगाजल से धोया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मातृशक्ति का अपमान करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कदम रखने से हमारा शहर अपवित्र हो गया है जिसे गंगाजल से दोबारा पावन बनाया गया है।