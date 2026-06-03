नीमच जिले के सिंगोली में घर में सो रहे मां बेटे पर काल बनकर गिरी तीन मंजिला मकान की छत

हादसे वाले दिन दूसरे कमरे में सोए थे मां-बेटे

सोमवार शाम को हुई बरसात के बाद बिजली गुल होने के बीच मकान में पानी टोकने लगा था। जिस स्थान पर प्रतिदिन मां बेटे सोते थे सोमवार को वहां न सोते हुए दूसरे कमरे में सोने गए जहां काल बनकर यमराज दोनों का इंतजार कर रहे थे। मृत नीलेश का बड़ा भाई रवि धनोतिया लगभग 35 वर्ष हमेशा की तरह उसी कमरे में सो गया था। रात करीब सवा 12 बजे मकान की छत भरभराकर गिर गई। इससे घर में सो रही सौसर बाई पति प्रभुलाल धनोतिया उम्र करीब 62 वर्ष की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई जबकि नीलेश पिता प्रभुलाल धनोतिया 32 वर्ष के सिर व हाथ पैर में गंभीर चोटे आई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से मलबे में दबे दोनों मां-बेटे को बड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉ. ईतेश व्यास ने सौसरबाई को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल निलेश का प्राथमिक उपचार कर तत्काल रेफर किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान अल सुबह मौत हो गई।