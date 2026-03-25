‘मासूमों पर गिद्ध जैसी नजर’, दिल्ली में बच्ची से दरिंदगी करने वाले 72 साल के बुजुर्ग को 20 साल की जेल

आपको बता दें कि यह मामला निहाल विहार थानाक्षेत्र क्षेत्र का है। पीड़ित बच्ची की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसकी मां का साया पहले ही सिर से उठ चुका है और पिता ने भी परिवार का साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते वह अपनी मौसी के संरक्षण में रह रही है। 23 दिसंबर 2025 को मासूम बच्ची टॉफी लेने के लिए आरोपी की दुकान पर गई थी, जहां नियत खराब होने पर आरोपी उसे दुकान के भीतर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से भी मारने की धमकी दी। उसने बच्ची को डराते-धमकाते हुए किसी से कुछ न बताने के लिए चेतावनी दी। इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश तब हुआ, जब आरोपी की बहू ने दुकान में संदिग्ध हलचल देखी और वहां से बच्ची को बदहवास हालत में बाहर निकलते पाया। घटना के बाद बात फैलने लगी और पड़ोसियों के जरिए बच्ची की मौसी तक पहुंच गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर पीड़िता की मौसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।