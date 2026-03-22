‘न शारीरिक संबंध बने, न साथ रहे’: दिल्ली HC ने 7 दिन चली शादी को किया अमान्य घोषित, जानें क्या था पूरा मामला

एक साल के वेटिंग पीरियड के खिलाफ दंपति हाईकोर्ट पहुंच गए और जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि जब शादी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हो और असल जिंदगी में पति-पत्नी के बीच कोई रिश्ता विकसित ही न हुआ हो, तो उसे जबरन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'शारीरिक संबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति और विवाह के तुरंत बाद अलगाव यह साफ करता है कि वैवाहिक संबंध कभी सार्थक रूप से विकसित ही नहीं हुआ। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचना दोनों पक्षों के लिए मानसिक प्रताड़ना जैसा है।'