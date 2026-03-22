22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘न शारीरिक संबंध बने, न साथ रहे’: दिल्ली HC ने 7 दिन चली शादी को किया अमान्य घोषित, जानें क्या था पूरा मामला

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि शादी के बाद पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने और वे तुरंत अलग हो गए, तो ऐसे रिश्ते को सार्थक वैवाहिक संबंध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने ऐसे मामलों में 1 साल के अनिवार्य प्रतीक्षा काल से छूट देने की बात कही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 22, 2026

Delhi High Court declares 7 day marriage void

Delhi High Court:दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। दरअसल, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी विवाह में पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं और वे शादी के तुरंत बाद अलग हो गए हैं, तो ऐसे रिश्ते को 'सार्थक वैवाहिक संबंध' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ऐसे जोड़ों को राहत देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनिवार्य 1 वर्ष के प्रतीक्षा काल की शर्त को खत्म कर दिया है।

7 दिन का साथ और 'अधूरा' विवाह

आपको बता दें कि यह मामला एक ऐसे जोड़े की है, जिसकी शादी मई 2025 में हुई थी। हंसी-खुशी के साथ दोनों की शादी हुई लेकिन दोनों एक साथ एक हफ्ते भी नहीं रह सके। दरअसल, पति-पत्नी दोनों के बीच न तो कोई शारीरिक संबंध बने और न ही भविष्य में साथ रहने की कोई गुंजाइश बची। फिर हार थक कर दोनों ने अलग होने का फैसला किया और इसके लिए तलाक की अर्जी डाल दी। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए शादी के एक साल पूरे होने तक इंतजार करने का आदेश देकर अर्जी खारिज कर दी थी।

HC में पलटा फैमिली कोर्ट का आदेश

एक साल के वेटिंग पीरियड के खिलाफ दंपति हाईकोर्ट पहुंच गए और जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि जब शादी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हो और असल जिंदगी में पति-पत्नी के बीच कोई रिश्ता विकसित ही न हुआ हो, तो उसे जबरन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'शारीरिक संबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति और विवाह के तुरंत बाद अलगाव यह साफ करता है कि वैवाहिक संबंध कभी सार्थक रूप से विकसित ही नहीं हुआ। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचना दोनों पक्षों के लिए मानसिक प्रताड़ना जैसा है।'

धारा 14 और 'असाधारण कठिनाई' का प्रावधान

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 का मकसद पति-पत्नी को सुलह का मौका देना होता है, इसलिए आमतौर पर एक साल तक इंतजार करना जरूरी माना जाता है। लेकिन कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर स्थिति बेहद कठिन हो, तो इस अवधि में छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने दंपति से अलग से बात करने के बाद पाया कि दोनों आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए उन्हें इस नियम से राहत दी गई।

ये भी पढ़ें

एल्विश यादव को ‘जहरीले सांप’ से मिला छुटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
नोएडा
Supreme Court grants relief to Elvish Yadav in poisonous snake case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

high court

Published on:

22 Mar 2026 01:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘न शारीरिक संबंध बने, न साथ रहे’: दिल्ली HC ने 7 दिन चली शादी को किया अमान्य घोषित, जानें क्या था पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली-NCR में मौसम का ‘यू-टर्न’: मार्च के अंत में भी सता रही सिहरन, जानें कब मिलेगी बिन मौसम बरसात से राहत

Delhi NCR Weather Update
नई दिल्ली

नूंह में जुमे की नमाज के बाद खूनी संघर्ष, गौहत्या के आरोप में चले ईंट-पत्थर…दहशत में ग्रामीण

नई दिल्ली

Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में बिन मौसम बरसात की मार, गर्मी से राहत… लेकिन किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

Delhi Weather Latest Update hindi News
नई दिल्ली

गुरुग्राम सड़क हादसा: बेकाबू थार ने ऑटो के उड़ाए परखच्चे, चालक की दर्दनाक मौत

gurugram spr road accident thar hits auto driver dead two injured badshahpur
नई दिल्ली

अलर्ट पर प्रशासन: धमकियों के मद्देनजर उत्तम नगर में सुरक्षा चाक-चौबंद, शांतिपूर्ण रही ईद की नमाज

delhi news uttam nagar eid namaz high security hastsal village
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.