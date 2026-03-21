Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में बिन मौसम बरसात की मार, गर्मी से राहत… लेकिन किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ नोएडा और आसपास के इलाकों में हुई बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर गेहूं की फसल को इस बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कटाई के समय हुई बारिश फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम इसी तरह बना रहा, तो तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और किसानों को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सभी की नजर अब अगले तीन दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर टिकी हुई है।