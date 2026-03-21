Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में बिन मौसम बरसात की मार, गर्मी से राहत… लेकिन किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

Delhi Weather News: दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मार्च के महीने में अचानक हुई इस 'बेवक्त' बरसात ने जहाँ आम लोगों को चुभती गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
दो दिन पहले तेज आंधी और गरज के साथ हुई बारिश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण अंचलों में भारी तबाही मचाई है। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसलें तेज हवाओं के कारण बिछ गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। किसानों का कहना है कि जिस वक्त फसल को तेज धूप की जरूरत थी, उस समय बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है।
एक तरफ किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ शहरवासियों के लिए यह मौसम सुहावना साबित हो रहा है। लगातार बढ़ रहे तापमान में अचानक आई गिरावट ने लोगों को ठंडक का अहसास कराया है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अचानक बदले इस मौसम के कारण सर्दी-खांसी और वायरल बुखार का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय निवासियों का भी मानना है कि बिन मौसम की यह नमी बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भारी पड़ सकती है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के आसमान में फिलहाल घने काले बादल छाए रहेंगे और मौसम का मिजाज अगले तीन दिनों तक इसी तरह बना रहने की संभावना है। पूर्वानुमान है कि इस दौरान रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। लगातार बदलते मौसम की वजह से गर्मी की वापसी फिलहाल टलती नजर आ रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है।
दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ नोएडा और आसपास के इलाकों में हुई बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर गेहूं की फसल को इस बारिश से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कटाई के समय हुई बारिश फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम इसी तरह बना रहा, तो तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और किसानों को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सभी की नजर अब अगले तीन दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर टिकी हुई है।
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