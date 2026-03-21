अलर्ट पर प्रशासन: धमकियों के मद्देनजर उत्तम नगर में सुरक्षा चाक-चौबंद, शांतिपूर्ण रही ईद की नमाज

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हस्तसाल गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इलाके के हर एक प्रवेश और निकास द्वार पर कड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पहचान पत्रों की जांच के बाद ही स्थानीय निवासियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। किसी भी स्थिति को रोकने के लिए पुलिस की टुकड़ियां गलियों में पैदल गश्त कर रही हैं। साथ ही, संवेदनशील स्थानों, संकरी गलियों और ऊंची छतों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि समूचे क्षेत्र में नागरिकों के बीच सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रहे।