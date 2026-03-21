अलर्ट पर प्रशासन: धमकियों के मद्देनजर उत्तम नगर में सुरक्षा चाक-चौबंद, शांतिपूर्ण रही ईद की नमाज

Delhi News:दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उपजे तनाव के बीच, आज ईद का त्योहार कड़ी सुरक्षा और आपसी विश्वास के साथ मनाया गया। सुरक्षा चिंताओं और पिछली धमकियों के मद्देनजर, मुस्लिम समुदाय की याचिका पर अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। भारी पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग के बीच स्थानीय लोगों ने अमन-चैन की दुआ मांगी, जिससे क्षेत्र में शांति का सकारात्मक संदेश गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि हस्तसाल गांव व उससे सटे इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मजबूत तैनाती की गई है। हर प्रवेश और निकास मार्ग पर अवरोधक लगाए गए हैं और पहचान पत्रों की सख्त जांच के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हस्तसाल गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इलाके के हर एक प्रवेश और निकास द्वार पर कड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पहचान पत्रों की जांच के बाद ही स्थानीय निवासियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। किसी भी स्थिति को रोकने के लिए पुलिस की टुकड़ियां गलियों में पैदल गश्त कर रही हैं। साथ ही, संवेदनशील स्थानों, संकरी गलियों और ऊंची छतों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि समूचे क्षेत्र में नागरिकों के बीच सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रहे।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि त्योहार शांति से मनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए हैं। हम हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और ज्यादा बल भी तैयार रखा गया है। कड़ी सुरक्षा और पाबंदियों के बावजूद स्थानीय लोगों ने ईद की नमाज अदा करनी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार उत्सव में चहल-पहल कम है।
बीती 4 मार्च को होली के पर्व के दौरान जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच एक मामूली बात पर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद की जड़ एक पानी का गुब्बारा बना, जो एक परिवार की बच्ची के फेंके जाने पर अनजाने में दूसरे परिवार की महिला को जा लगा। यह मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसमें 26 वर्षीय तरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान तरुण ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
इस घटना के बाद कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपियों से जुड़े दो वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि अफवाहों पर लगाम लगाने और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
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