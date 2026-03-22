दिल्ली-NCR में मौसम का ‘यू-टर्न’: मार्च के अंत में भी सता रही सिहरन, जानें कब मिलेगी बिन मौसम बरसात से राहत

Delhi NCR Weather Update: मार्च का तीसरा सप्ताह बीतने को है, लेकिन कुदरत के मिजाज में लगातार हो रही अदला-बदली ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को हैरान कर रखा है। पिछले तीन दिनों से जारी रुक-रुक कर बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि मार्च के उत्तरार्ध में भी लोगों को सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का अहसास हो रहा है, जो सामान्यतः इस समय तक विदा हो जाती है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह आसमान में बादलों का डेरा रहा। मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम यानी 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 87 प्रतिशत रहा, जिससे वातावरण में काफी नमी महसूस की गई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने की उम्मीद है, जिससे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।
बारिश और तेज हवाओं के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 9 बजे एक्यूआई 154 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हवा की गति में निरंतरता नहीं आती, तब तक प्रदूषण के कणों का छंटना मुश्किल है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हालिया दिनों में तापमान में यह उतार-चढ़ाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण देखा गया है। वेस्ट यूपी और एनसीआर के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि और बारिश ने मार्च के अंत तक सर्दी को खींच दिया है।
23 मार्च: हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाए रहने की संभावना है।
तापमान में वृद्धि: अगले कुछ दिनों में पारे में 4 से 6 डिग्री तक का उछाल आ सकता है।
गर्मी की आहट: मार्च के अंतिम दिनों में दिन के समय अच्छी-खासी गर्मी पड़ने के आसार हैं।
इस साल मौसम का व्यवहार काफी असामान्य रहा है। जहां फरवरी के अंत में गर्मी ने दस्तक दे दी थी, वहीं मार्च में बारिश ने दोबारा स्वेटर निकालने पर मजबूर कर दिया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस उतार-चढ़ाव वाले मौसम में सावधानी बरतें, क्योंकि यह वायरल इंफेक्शन और सर्दी-जुकाम के लिए सबसे अनुकूल समय होता है।
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