दिल्ली-NCR में मौसम का ‘यू-टर्न’: मार्च के अंत में भी सता रही सिहरन, जानें कब मिलेगी बिन मौसम बरसात से राहत

Delhi NCR Weather Update: मार्च का तीसरा सप्ताह बीतने को है, लेकिन कुदरत के मिजाज में लगातार हो रही अदला-बदली ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को हैरान कर रखा है। पिछले तीन दिनों से जारी रुक-रुक कर बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि मार्च के उत्तरार्ध में भी लोगों को सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का अहसास हो रहा है, जो सामान्यतः इस समय तक विदा हो जाती है।