आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार, 10 साल की पीड़िता फुटपाथ पर रहती है और भीख मांगने के साथ फूल भी बेचने का काम करती है। रोज की तरह बच्ची लाल बत्ती पर 11 जनवरी को भी फूल बेचने का काम कर रही थी। इसी बीच बत्ती पर एक रिक्शावाला रुका जिसका नाम दुर्गेश था। बच्ची फूल बेचने के लिए उसके पास भी गई तो रिक्शेवाले ने सभी फूल एक बार में बिकवा देने का लालच दिया और अपने साथ लेकर सुनसान जंगल में गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची बेहोश हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर वहां से फरार हो गया। होश आने के बाद बच्ची खुद को संभालते हुए अपने परिजनों के पास पहुंची और रिक्शेवाले की हैवानियत के बारे में बताई।