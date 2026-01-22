Delhi Rape News: देश की राजधानी दिल्ली में एक रिक्शेवाले की घिनौनी करतूत समाने आई है। दरअसल, सड़क पर फूल बेचने वाली 10 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद हैवान रिक्शेवाले ने बच्ची को मरा समझकर जंगल में छोड़कर भाग गया। बच्ची जब होश में आई तो खून से लथपथ अपने घर गई। बच्ची को इस हाल में देख परिजन हैरान रह गए। बच्ची को संभालने के बाद तुंरत इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी।
आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार, 10 साल की पीड़िता फुटपाथ पर रहती है और भीख मांगने के साथ फूल भी बेचने का काम करती है। रोज की तरह बच्ची लाल बत्ती पर 11 जनवरी को भी फूल बेचने का काम कर रही थी। इसी बीच बत्ती पर एक रिक्शावाला रुका जिसका नाम दुर्गेश था। बच्ची फूल बेचने के लिए उसके पास भी गई तो रिक्शेवाले ने सभी फूल एक बार में बिकवा देने का लालच दिया और अपने साथ लेकर सुनसान जंगल में गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची बेहोश हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर वहां से फरार हो गया। होश आने के बाद बच्ची खुद को संभालते हुए अपने परिजनों के पास पहुंची और रिक्शेवाले की हैवानियत के बारे में बताई।
बच्ची की आपबीती सुनकर परिजन घबरा गए और आनन-फानन में पुलिस की मदद लेने के लिए थाने पहुंच गए। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण एवं पोक्सो धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना की वजह से बच्ची अभी सदमे से बाहर नहीं निकली है, इसलिए फिलहाल उसका बयान दर्ज नहीं कराया गया है। साथ ही बताया गया है कि मामले की छानबीन के लिए पुलिस की एक टीम गठित कर दी गई है।
