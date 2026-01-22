तीन करोड़ में किडनी…मेदांता में डॉक्टर से मिलने पहुंची महिला तो सामने आई सच्चाई, फंसाने के लिए ऐसे फेंकते थे जाल

फर्जी मेदांता की डॉक्टर और गिरोह की सरगना प्रिया संतोष के जाल में एक महिला फंस गई। पीड़ित महिला प्रतीक्षा पुजारी का कहना है कि किडनी डोनेट करने के बदले उन्हें 3 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया गया था। भरोसा दिलाने के लिए व्हाट्सऐप पर मेदांता का आई-कार्ड और कुछ दस्तावेज भेजे गए, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि मामला फर्जी नहीं है। इसके बाद महिला से कहा गया कि किडनी डोनेशन के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए आठ हजार रुपये शुल्क लगेगा। महिला ने पंजीकरण कराने के लिए ठगों को पैसे भेज दिए। इसके बाद महिला को यह कहकर भरोसा दिलाया गया कि 3 करोड़ रुपये की राशि उनके खाते में भेजने के लिए पहले 20 हजार रुपये टैक्स के रूप में जमा करने होंगे। दोबारा पैसों की मांग होने पर महिला को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है और वह तुरंत अस्पताल प्रशासन के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पता चला कि प्रिया संतोष नाम की कोई महिला मेदांता अस्पताल में डॉक्टर नहीं है।