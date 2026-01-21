21 जनवरी 2026,

बुधवार

नई दिल्ली

“कोड नेम 26-26”, ISI और जैश के मनसूबे पर फिरा पानी…गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की साजिश नाकाम

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी “कोड नेम 26-26” नामक आतंकी साजिश का खुलासा किया है, जिसका मकसद 26 जनवरी को देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े हमले करना था।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 21, 2026

Plot to terrorise the nation on Republic Day 2026 fails

Republic Day 2026: राजधानी दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस से पहले ही देश की खुफिया एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल, खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक गंभीर साजिश का खुलासा किया है। एजेंसियों के मुताबिक इस ऑपरेशन को “कोड नेम 26-26” दिया गया है, जिसका उद्देश्य 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर आतंकी वारदातों को अंजाम देना बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड में हैं और संभावित खतरों को टालने के लिए लगातार निगरानी और जांच तेज कर दी गई है।

खुफिया एजेंसियों से मिले इनटेल के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में हैं, जिसे “कोड नेम 26-26” दिया गया है। इस साजिश का मकसद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों, खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील इलाकों को भी निशाने पर रखने की आशंका जताई गई है। इन सूचनाओं के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को उकसाने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं, खुफिया एजेंसियां कश्मीरी रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़े फाल्कन स्क्वाड पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जो लगातार धमकियां दे रहे हैं और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए लगातार निगरानी और जांच में जुटी हुई हैं।

रिपोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर का भी उल्लेख

खुफिया रिपोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर का भी उल्लेख किया गया है, जहां संभावित खतरे को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के साथ-साथ पंजाब के कुछ गैंगस्टरों के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी सामने आई है, इसी वजह से देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जबकि कश्मीर में भी तलाशी अभियान और निगरानी तेज कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

21 Jan 2026 07:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / "कोड नेम 26-26", ISI और जैश के मनसूबे पर फिरा पानी…गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की साजिश नाकाम

