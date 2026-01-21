“कोड नेम 26-26”, ISI और जैश के मनसूबे पर फिरा पानी…गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की साजिश नाकाम

खुफिया एजेंसियों से मिले इनटेल के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में हैं, जिसे “कोड नेम 26-26” दिया गया है। इस साजिश का मकसद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों, खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील इलाकों को भी निशाने पर रखने की आशंका जताई गई है। इन सूचनाओं के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को उकसाने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं, खुफिया एजेंसियां कश्मीरी रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़े फाल्कन स्क्वाड पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जो लगातार धमकियां दे रहे हैं और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए लगातार निगरानी और जांच में जुटी हुई हैं।