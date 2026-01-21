दिल्ली-NCR में मौसम का अलर्ट! 23 जनवरी के बाद आंधी-तूफान, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ लोगों को अभी भी धुएं और धुंध की दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वायु प्रदूषण का प्रकोप अभी भी इतना है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) और मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।