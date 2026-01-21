दिल्ली-NCR में मौसम का अलर्ट! 23 जनवरी के बाद आंधी-तूफान, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

NCR Weather:दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअलस, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 23 जनवरी के बाद से मौसम करवट लेने वाला है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि एनसीआर में आंधी-तूफान, तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही लोगों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
मौमस विभाग के चेतावनी के अनुसार, एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जब 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश व बिजली गिरने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 24 जनवरी को तापमान में और गिरावट के साथ कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि 21 और 22 जनवरी को भी एनसीआर में मध्यम कोहरा बना रहेगा।
आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ लोगों को अभी भी धुएं और धुंध की दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वायु प्रदूषण का प्रकोप अभी भी इतना है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) और मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।
वायु प्रदूषण यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को आसानी से मोबाइल ऐप, वेबसाइट और गूगल सर्च के जरिए चेक किया जा सकता है। इसके लिए CPCB की आधिकारिक Sameer App, AQI India या AirVisual जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल पर “Delhi AQI today” या अपने शहर का नाम लिखते ही मौजूदा हवा की स्थिति दिख जाती है।
