नई दिल्ली

नाबालिग पर कहर बनकर टूटा CRPF जवान, पसलियां तोड़ी…नाखून उखाड़ा, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

Noida News: नोएडा में सीआरपीएफ के एक जवान की हैवानियत सामने आई है, जिसने 10 साल की नाबालिग भांजी के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 22, 2026

A CRPF jawan assaulted a 10-year-old girl in Noida

Noida News:दिल्ली से सटे नोएडा में एक CRPF जवान की बर्बरता सामने आई है। दरअसल, जवान ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ मारपीट करते हुए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आरक्षी ने 10 साल की बच्ची को इस कदर पीटा कि उसकी पसलियां टूट गईं और नाखून तक उखड़ गए। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। फिलहाल बच्ची आईसीयू में भर्ती है।

आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सुत्याना स्थित कमांडेंट 235वीं बटालियन सीआरपीएफ के आवासीय परिसर में एक जवान अपनी परिवार के साथ रहता था, जहां उसकी बहन की लड़की भी रहने के लिए आई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आरोपी महिला की बहन की पांच लड़कियां है और पति से तलाक हो गया है, जिसकी वजह से उसके घर में आर्थिक तंगी चल रही थी। इसलिए रिश्तेदारों के कहने पर आरोपी महिला एक लड़की को अपने पास रखी थी। जवान और उसकी पत्नी दोनों ने बिना अनुमति लिए ही अपनी भांजी को अपने साथ सरकारी आवास पर घर का काम करने के लिए रखा था। 10 साल की बच्ची घर का करने के साथ - साथ जवान के बच्चे का भी ख्याल रखती थी।

बेहरमी से की गई बच्ची से मारपीट

बीते 14 जनवरी को घर का काम ठीक ढंग से न करने का आरोप लगाकर दोनों पति-पत्नी ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। बच्ची की रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुना तो इस घटना के बारे में उन्होंने सूबेदार मेजर को बताया। सूचना मिलने पर सूबेदार मेजर ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। इसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को पहले ग्रेनो वेस्ट स्थित सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से हालत नाजुक होने के कारण उसे सेक्टर-128 नोएडा के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। मेडिकल जांच में बच्ची का हीमोग्लोबिन बेहद कम, सिर्फ 1.9 पाया गया। जांच रिपोर्ट में उसकी कई पसलियों, दांतों और नाखूनों के टूटने व उखड़ने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें लंबे समय तक की गई बेरहमी और लगातार मारपीट की ओर इशारा करती हैं। फिलहाल बच्ची वेंटिलेटर पर है।

आए दिन बच्ची को मारते-पीटते थे दंपति

वहीं, सोमवार को कोतवाली प्रभारी अस्पताल पहुंचकर बच्ची से मिले। मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी जवान को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीआरपीएफ के एक सूबेदार द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, बच्ची को बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के अपने आवास पर रखा गया था। आरोप है कि पीड़िता को घरेलू काम और बच्चों की देखभाल के लिए वहां लाया गया था, लेकिन आए दिन बच्ची के साथ मारपीट की जाती थी।

ये भी पढ़ें

पिता बेटियों का सुरक्षा कवच होता है…बेटी को गर्भवती करने वाले बाप को दिल्ली HC से झटका
नई दिल्ली
Delhi High Court sentences life imprisonment to father for daughter rape and pregnant

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

