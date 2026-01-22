नाबालिग पर कहर बनकर टूटा CRPF जवान, पसलियां तोड़ी…नाखून उखाड़ा, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

बीते 14 जनवरी को घर का काम ठीक ढंग से न करने का आरोप लगाकर दोनों पति-पत्नी ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। बच्ची की रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुना तो इस घटना के बारे में उन्होंने सूबेदार मेजर को बताया। सूचना मिलने पर सूबेदार मेजर ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। इसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को पहले ग्रेनो वेस्ट स्थित सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से हालत नाजुक होने के कारण उसे सेक्टर-128 नोएडा के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। मेडिकल जांच में बच्ची का हीमोग्लोबिन बेहद कम, सिर्फ 1.9 पाया गया। जांच रिपोर्ट में उसकी कई पसलियों, दांतों और नाखूनों के टूटने व उखड़ने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें लंबे समय तक की गई बेरहमी और लगातार मारपीट की ओर इशारा करती हैं। फिलहाल बच्ची वेंटिलेटर पर है।