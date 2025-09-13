आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे…भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पीएम मोदी पर भड़के केजरीवाल

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा "पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब हमारी बहनों के सिंदूर मिटाए गए, तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने उनका मजाक उड़ाया। जब हमारी बहन-बेटियों के पतियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई तो इन खिलाड़ियों ने बेशर्मी से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी जनरल मेजर आसिम मुनीर हमारी विधवा बहनों की मांग में सिंदूर भर रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारी विधवा बहन-बेटियों से उनका सिंदूर छीनने वाले लोग उनसे शादी करेंगे उनकी मांग में सिंदूर डालेंगे और अब हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टीम भेज रही है। हमारी क्रिकेट टीम को दुबई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया। क्या हम पैसों के लिए पागल हो गए हैं?"