दिल्ली हाईकोर्ट को 2 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा…ईमेल से मिली धमकी के बाद अदालती काम बंद

धमकी की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट परिसर और वकीलों के चैंबर खाली कराए। बम निरोधक दस्ता (BDS) मौके पर पहुंच गया है और हर कोने-कोने की सघन तलाशी ली जा रही है। अदालत भवन और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे मेल की तकनीकी जांच कर ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुट गई हैं। अचानक हुई इस घटना के कारण कोर्ट के बाहर वकीलों और आम लोगों में बेचैनी का माहौल है। कई वकीलों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न्याय व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं, इसलिए पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए।