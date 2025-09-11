ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, फोटो और नाम के गलत इस्तेमाल पर लगाम, जानें पूरा मामला

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके नाम और तस्वीर के अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने गुरुवार को हुई सुनवाई में स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों और शीर्ष ब्रांड एंबेसडर्स में से एक हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा सकता है।