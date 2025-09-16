शहीद की विधवा दिमाग ठीक कर देती…क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर AAP की बयानबाजी से गरमाई सियासत

यह पहली बार नहीं है जब ‘आप’ नेता ने भारतीय कप्तान पर निशाना साधा है। एक दिन पहले भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव की आलोचना करते हुए चुनौती दी थी कि अगर उनमें औकातहै तो अपनी मैच फीस और कमाई शहीदों की विधवाओं और पीड़ित परिवारों को दान कर दें। भारद्वाज ने कहा था “अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी में ताकत है तो खिलाड़ियों की कमाई शहीदों के परिवारों को सौंप दें।” भारद्वाज के इन बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर भाजपा समर्थक सूर्य कुमार यादव की टिप्पणी को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं ‘आप’ इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है।