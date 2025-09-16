शहीद की विधवा दिमाग ठीक कर देती…क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर AAP की बयानबाजी से गरमाई सियासत

Asia Cup Controversy: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी (आप) लगातार इस मैच और उससे जुड़े बयानों का विरोध कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को निशाने पर लिया है।
दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था। इसी बयान पर सौरभ भारद्वाज ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि यह बात किसी शहीद की विधवा के सामने कही गई होती तो वह वहीं दिमाग ठीक कर देती। सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार पर भाजपा सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप भी लगाया।
भारद्वाज ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “मैंने जो कहा है, उस पर कायम हूं। खिलाड़ी हो तो खेल खेलो, पैसे कमाओ। मगर आतंकवादी देश के साथ मैच खेलने के बाद शहीदों के नाम पर राजनीति मत करो। भाजपा सरकार की स्क्रिप्ट मत पढ़ो। अगर यह बयान शहीद की विधवा या किसी बुजुर्ग मां के सामने दिया होता, तो वह वहीं जवाब दे देती।”
यह पहली बार नहीं है जब ‘आप’ नेता ने भारतीय कप्तान पर निशाना साधा है। एक दिन पहले भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव की आलोचना करते हुए चुनौती दी थी कि अगर उनमें औकातहै तो अपनी मैच फीस और कमाई शहीदों की विधवाओं और पीड़ित परिवारों को दान कर दें। भारद्वाज ने कहा था “अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी में ताकत है तो खिलाड़ियों की कमाई शहीदों के परिवारों को सौंप दें।” भारद्वाज के इन बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर भाजपा समर्थक सूर्य कुमार यादव की टिप्पणी को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं ‘आप’ इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है।