वित्त मंत्रालय के अधिकारी के साथ हादसे में नया खुलासा, नशे में BMW नहीं चला रही थीं गगनप्रीत

आरोपी के वकील का तर्क है कि यह मामला महज लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, जो एक जमानती अपराध है। लेकिन पुलिस ने इसमें ऐसी धाराएं जोड़ी हैं, जिनसे मामला गैर-जमानती हो गया। उन्होंने कहा कि जब दुर्घटना धौला कुंआ के खतरनाक मोड़ पर हुई, तो कार का अगला हिस्सा पहले टकराया। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार नवजोत और उनकी पत्नी एक बस से जा टकराए। वकील का यह भी कहना है कि हादसे के वक्त गगनप्रीत की कार में उसका पति और बच्चा भी मौजूद थे। टक्कर इतनी तेज थी कि उनके एयरबैग भी खुल गए और वे भी घायल हुए। ऐसे में इसे गैर-इरादतन हत्या (IPC धारा 304) का मामला मानना उचित नहीं है।