दिल्ली की रामलीला में रावण की पत्नी बनेंगी अभिनेत्री पूनम पांडे, विहिप समेत साधु-संत भड़के

पूनम पांडे को लेकर उठे इस विवाद ने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग इसे धार्मिक आस्थाओं पर चोट बता रहा है, जबकि दूसरा इसे आत्मिक बदलाव का अवसर मान रहा है। अब सबकी निगाहें लव कुश रामलीला समिति पर हैं कि वह इस विवाद के बीच अपने फैसले पर अडिग रहती है या किसी और को मंदोदरी की भूमिका सौंपती है। रामलीला केवल धार्मिक कथा का मंचन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। ऐसे में पात्रों का चयन महज कला नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था से भी जुड़ा होता है। पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने पर उठा यह विवाद यही दर्शाता है कि समाज कला और धर्म के संतुलन को लेकर कितना संवेदनशील है।