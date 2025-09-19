एक्ट्रेस दिशा पाटनी मामला; एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा पर बौखलाया लॉरेंस बिश्नोई गैंग

Disha Patani Case: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद अपराधी गिरोहों के बीच तनाव फैल गया है। बुधवार की रात दो शूटर्स के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा ने बदला लेने की धमकी दी थी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित गोदारा की धमकी पर पलटवार किया है। दरअसल, गुरुवार को रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बरेली में मारे गए उनके दो ‘शूटर्स’ को शहीद कर दिया गया है और वह इसका बदला लेंगे। गोदारा ने अपनी पोस्ट में उन मुठभेड़ों को ‘एनकाउंटर’ नहीं बल्कि ‘सनातन की हार’ करार दिया और आरोप लगाया कि धार्मिक नाम लेकर कुछ लोग तुष्टिकरण और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। गोदारा के इस कदम के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ‌एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य हरि बॉक्सर ने रोहित गोदारा की धमकी पर प्रतिक्रिया दी।