820 पुलिसकर्मी, 58 जगहें, 6 गिरफ्तारियां…दिल्ली में आधी रात खूंखार गैगस्टर पर कसा शिकंजा

अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी, कीमती सामान और हथियार जब्त किए। बरामदगी में 49.60 लाख रुपये नकद, 1.36 किलो सोना और 14.60 किलो चांदी, बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV और एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप, 7 पिस्टल/रिवॉल्वर, 1 बटनदार चाकू, 1 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस और बोर ब्रश और क्लीनिंग रॉड्स शामिल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि इस छापेमारी में बाहरी उत्तरी जिले की 39 टीमों के साथ रोहिणी की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में बाहरी उत्तरी जिले के 500 पुलिसकर्मियों समेत रोहिणी जिले के 320 पुलिसकर्मी शामिल किए गए।