820 पुलिसकर्मी, 58 जगहें, 6 गिरफ्तारियां…दिल्ली में आधी रात खूंखार गैगस्टर पर कसा शिकंजा

Delhi Police Raid: दिल्ली और आसपास के इलाकों में संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बीती रात बड़ा अभियान चलाया। आउटर नॉर्थ और रोहिणी जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 58 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह सहरावत को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय आपराधिक गिरोहों की जड़ें काटना और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल किसी एक गिरोह तक सीमित नहीं है, बल्कि एनसीआर के सभी सक्रिय गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा। इस विशेष ऑपरेशन में 820 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आउटर नॉर्थ जिले की 39 टीमों में 500 और रोहिणी जिले की 19 टीमों में 320 पुलिसकर्मी शामिल थे। अभियान की अगुवाई डीसीपी हरेश्वर स्वामी और डीसीपी राजीव रंजन ने की, जबकि पूरी कार्रवाई की निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह कर रहे थे।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान 36 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें से 6 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के तार दिल्ली के कुख्यात गैंग काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवानिया, तिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू डबोदा से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता प्रेम सिंह सहरावत अपने घर पर पाया गया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सहरावत के पास से एक बंदूक और एक बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो बरामद की गई, जिसे अब आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।"
इसके अलावा एक 34 साल के शक्तिमान को खेड़ा खुर्द से, 55 साल के वेदपाल को नरेला से और 30 साल के नवीन को उसके भाइयों अंकित और हरिओम के साथ कराला से गिरफ्तार किया गया। इन छह गिरफ्तारियों के साथ, काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू दबोध गिरोह से जुड़े 36 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 49.60 लाख रुपये की नकदी, 1.36 किलोग्राम सोना और 14.60 किलोग्राम चांदी भी बरामद की गई।
अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी, कीमती सामान और हथियार जब्त किए। बरामदगी में 49.60 लाख रुपये नकद, 1.36 किलो सोना और 14.60 किलो चांदी, बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV और एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप, 7 पिस्टल/रिवॉल्वर, 1 बटनदार चाकू, 1 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस और बोर ब्रश और क्लीनिंग रॉड्स शामिल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि इस छापेमारी में बाहरी उत्तरी जिले की 39 टीमों के साथ रोहिणी की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में बाहरी उत्तरी जिले के 500 पुलिसकर्मियों समेत रोहिणी जिले के 320 पुलिसकर्मी शामिल किए गए।