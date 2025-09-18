Ghaziabad Encounter: अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हाल ही में हुई गोलीबारी के मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया, जब इस वारदात को अंजाम देने वाले दो शूटरों को गाजियाबाद में एक मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। पुलिस ने इन शूटरों के पास से एक जिगाना पिस्टल बरामद की, जिसने इस मामले में पाकिस्तान और नेपाल के सीधे कनेक्शन का खुलासा किया है। यह मुठभेड़ यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से बरामद जिगाना पिस्टल तुर्की में बनती है, जो भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं होती। खुफिया सूत्रों के अनुसार, इस तरह की पिस्टल अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा नेपाल के रास्ते भारत में भेजी जाती हैं। यही वजह है कि अब खुफिया एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।