संसद में एआइ से टूटेगी भाषा की दीवार: बिरला

बारबाडोस/नई दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एआइ-आधारित डिजिटल प्रणालियाां भारत की संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बना रही हैं। एआइ-आधारित अनुवाद, एआइ-सक्षम ई-लाइब्रेरी और स्पीच-टू-टेक्स्ट रिपोर्टिंग जैसी प्रणालियां संसदीय प्रक्रियाओं को सफल बना रही हैं। बिरला ने कहा कि निकट भविष्य में संसद भाषिणी जैसी रियल-टाइम एआइ अनुवाद प्रणालियों से संसद में भाषा की दीवार टूटेगी। इस तरह की तकनीक से प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी भाषा में संवाद करने में मदद मिलेगी, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
बिरला ने यह बातें बारबाडोस में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 68वें सम्मेलन के दौरान ‘प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: डिजिटल परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाना और डिजिटल डिवाइड को दूर करना’ विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एआइ के विवेकपूर्ण और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना होगा। प्रौद्योगिकी के विकास और ई-संसद के उपयोग से हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं। ई-संसद पहल, ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे लोकतन्त्र में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है।
बिरला ने कहा कि लोकतंत्र तब मज़बूत बनता है जब देश के नागरिक अपनी संसद से गहराई से जुड़े होते हैं। डिजिटल संसद पहल के तहत, भारत की संसद ने एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया है, जो सांसदों, मंत्रालयों और नागरिकों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जोड़ता है। बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्षेत्र में विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं।1.4 बिलियन नागरिकों के लिए किफायती और सुलभ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जिससे शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था दोनों का कायाकल्प हुआ है। बिरला ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बना दिया है।
सीपीए सम्मेलन में 56 देशों के प्रतिनिधियों के सामने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एआइ पर लेकर दिए संबोधन से अंतरराष्ट्रीय एआइ एक्सपर्ट्स प्रभावित हो गए। इसके चलते अमेरिका में सांसदों के लिए एआइ शिक्षा पहलों का नेतृत्व करने वाली ग्लोबल इनिशिएटिव्स पॉपवॉक्स फाउंडेशन की निदेशक ऑब्री विल्सन और ब्राजील की संघीय सीनेट में आइटी विश्लेषक जोआओ अल्बर्टो डी. ओलिवेरा लीम ने मंच पर बिरला के साथ सेल्फी ली।
