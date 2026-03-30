मुर्दों के नाम पर चंदा घोटाला! फंस गए असदुद्दीन ओवैसी के चहेते…पुलिस के पास पहुंचा मामला

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 7 मार्च को चांदनी चौक के कबाड़ व्यापारी मोहम्मद अरीब की हत्या के बाद उपजा। इस दुखद घटना के तुरंत बाद, शोएब जामई अपने साथियों के साथ शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि मुलाकात के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में जामई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से सार्वजनिक कर दिया गया। हैरानी की बात तब सामने आई जब उस वीडियो के साथ चंदा जुटाने के लिए एक QR कोड भी चस्पा पाया गया। पीड़ित परिवार का स्पष्ट दावा है कि वह कोड 'सादिया फातिमा' नामक किसी अज्ञात महिला के खाते से जुड़ा था, जिससे उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। परिवार ने यह भी साफ किया कि इस तरह की किसी भी आर्थिक मदद या फंड जुटाने की मुहिम के बारे में उनसे न तो अनुमति ली गई और न ही उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई थी।