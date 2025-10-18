अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे…एयर इंडिया की ट्रेनी क्रू मेंबर के कमरे में आधी रात घुसे बदमाश

घटना के बाद एयर इंडिया ने भी इस पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "गुरुग्राम के एक होटल में हुई घुसपैठ और डकैती की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बेहद चिंतित हैं, जहां हमारे कुछ क्रू मेंबर्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ठहरे हुए थे। एयर इंडिया में क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और तत्काल एहतियात के तौर पर प्रभावित साथियों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि हमारी टीमें उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। एयर इंडिया स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाया जाए।" एयरलाइन ने अपने क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और पुलिस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है।