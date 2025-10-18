Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे…एयर इंडिया की ट्रेनी क्रू मेंबर के कमरे में आधी रात घुसे बदमाश

Gurugram Crime: एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "गुरुग्राम के एक होटल में हुई घुसपैठ और डकैती की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बेहद चिंतित हैं, जहां हमारे कुछ क्रू मेंबर्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ठहरे हुए थे।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 18, 2025

Air India trainee female crew member room robbed in Gurugram Crime

गुरुग्राम में एयर इंडिया की महिला ट्रेनी क्रू मेंबर के कमरे में घुसकर लूटपाट। (प्रतीकात्मक फोटो)

Gurugram Crime: गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरीं एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स के साथ लूटपाट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लुटेरों ने शुक्रवार तड़के गेस्ट हाउस में धावा बोल दिया और क्रू मेंबर्स को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी देकर उनका कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

आधी रात को हुआ हमला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे सेक्टर 42 के विंटेज गेस्ट हाउस में हुई, जहां एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ठहरी हुई थीं। अज्ञात लुटेरे कथित तौर पर उनके कमरे में घुस आए और उन्हें डराया-धमकाया। शिकायत के मुताबिक, लुटेरों ने क्रू मेंबर्स को शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी और कहा कि उनके आदमी बाहर खड़े हैं। लुटेरे जान से मारने की धमकी देकर महिला क्रू मेंबर्स के पर्स, घड़ियाँ और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

इस मामले में गेस्ट हाउस के मालिक रोहित सैनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। उनकी शिकायत के आधार पर, सुशांत लोक थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 (चोरी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। सुशांत लोक थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया, "चोरी की घटना एक गेस्ट हाउस में हुई है और शिकायत के अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने गेस्ट हाउस के मालिक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।" पुलिस गेस्ट हाउस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों की पहचान की जा सके।

सोशल मीडिया पर सामने आया घटना का विवरण

इस खौफनाक घटना को लेकर 'एक्स' (पहले ट्विटर) यूजर तरुण शुक्ला ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने उस कमरे का कथित वीडियो भी शेयर किया, जहां सामान बिखरा हुआ दिख रहा है। उन्होंने लिखा, "गुड़गांव में एयर इंडिया के क्रू के लिए खौफनाक घटना। सेक्टर 42 स्थित एयरलाइन के गेस्ट हाउस में रात करीब 2 बजे लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने धमकी दी कि अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे, उनके आदमी बाहर खड़े हैं। क्रू मेंबर्स वहीं खड़ी रहीं और लुटेरे उनका सारा सामान लूट ले गए।"

एयर इंडिया ने जारी किया आधिकारिक बयान

घटना के बाद एयर इंडिया ने भी इस पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "गुरुग्राम के एक होटल में हुई घुसपैठ और डकैती की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बेहद चिंतित हैं, जहां हमारे कुछ क्रू मेंबर्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ठहरे हुए थे। एयर इंडिया में क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और तत्काल एहतियात के तौर पर प्रभावित साथियों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि हमारी टीमें उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। एयर इंडिया स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाया जाए।" एयरलाइन ने अपने क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और पुलिस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

