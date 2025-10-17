Crime: दरवाजे पर खड़ी युवती को बाहर खींचा और रोड पर गिराकर…यूपी में महिलाओं ने युवती संग की हैवानियत

प्रतीकात्मक तस्वीर
Crime: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में एक मानवता को शर्मसार करने घटना सामने आई है। यहां अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी एक 22 साल की युवती के साथ सरेआम हैवानियत की गई। इस दौरान आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने है, लेकिन किसी ने भी युवती को दबंगों के चंगुल से छुड़ाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपियों पर शिकायत दर्ज की गई है।
मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जेवर अड्डा इलाके का बताया जा रहा है। जहां गुरुवार को आपसी विवाद के चलते कुछ महिलाओं ने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी एक युवती को बाहर खींच लिया। इसके बाद सड़क पर गिराकर उसपर लात-घूंसों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर युवती को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे प्रदेश में लोगों को झकझोर दिया है।घटना के दौरान युवती की कुछ पड़ोसी महिलाएं पहले युवती के घर में घुसीं, फिर उसे दरवाजे से बाहर खींच लाईं। इसके बाद उन्होंने सरेआम सड़क पर उसकी जमकर पिटाई की।
वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी महिलाएं मिलकर युवती को बेरहमी से घसीटती और थप्पड़-लातों से हमला करती हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त आसपास के लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग घटना की निंदा कर रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों में पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी।
खुर्जा नगर पुलिस ने बताया कि पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर सभी आरोपी महिलाओं की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़िता और आरोपी महिलाओं के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जो गुरुवार को हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है, ताकि उसके चोटों की पुष्टि की जा सके।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच घरेलू विवाद को लेकर पहले भी कहासुनी होती रही है। मगर इस बार मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और वीडियो के हर फ्रेम की बारीकी से जांच की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय कानून का सहारा लें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों ने घटना के दौरान मदद नहीं की, जिसके चलते युवती को गंभीर चोटें आई हैं।
