Crime: दरवाजे पर खड़ी युवती को बाहर खींचा और रोड पर गिराकर…यूपी में महिलाओं ने युवती संग की हैवानियत

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच घरेलू विवाद को लेकर पहले भी कहासुनी होती रही है। मगर इस बार मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और वीडियो के हर फ्रेम की बारीकी से जांच की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय कानून का सहारा लें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों ने घटना के दौरान मदद नहीं की, जिसके चलते युवती को गंभीर चोटें आई हैं।