कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लीलता करने लगा वकील, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वकील ने महिला के साथ अश्लीलता शुरू कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वकील की जमकर आलोचना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना की एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। इसमें महिला के साथ वकील आपत्तिजनक हरकत करता देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स वकील को जज समझ रहे हैं, क्योंकि वीडियो में दिख रही विंडो डिस्‍प्ले में एक महिला जज का नाम लिखा दिख रहा है, लेकिन यह वीडियो एक वकील की है, जो महिला जज की अदालत में सुनवाई के लिए वर्चुअल रूप से पेश हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग वकील के पेशेवर आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा वकील दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा है। पत्रिका डिजिटल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।