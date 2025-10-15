पति के साथ ‘लट्टू’ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए…सुप्रीम कोर्ट ने RBI में कार्यरत पत्नी को दी बड़ी नसीहत

Supreme Court: पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी करते हुए दंपति को आपसी समझदारी और परिपक्वता दिखाने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक रिश्ते में सहयोग और सम्मान जरूरी है और पत्नी को पति के साथ लट्टू जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों को अपने अहंकार को किनारे रखकर बच्चे के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. माधवन की बेंच ने की, जो पति-पत्नी के बीच चल रहे एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई कर रही थी। दंपति के बीच पिछले कुछ सालों से मतभेद चल रहे हैं और मामला अब अदालत तक पहुंच गया है।