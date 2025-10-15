‘केजरीवाल’ ने जानबूझकर हिन्दू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया…दिवाली में पटाखे जलाने की अनुमति पर BJP

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में आंशिक ढील देते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों की भावनाओं और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नीरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे और वह भी निर्धारित स्थानों पर। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी, दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नीरी को औचक निरीक्षण और नमूना परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर संबंधित दुकान या वितरक का लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा।