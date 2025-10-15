यहां जो भी मुख्यमंत्री रहा, उसकी सरकार गई! क्या अब बदलेगी शापित बंगले की कहानी?

मनोविज्ञान के अनुसार, ऐसे शापित स्थानों की कहानियां सामूहिक अवचेतन (Collective Subconscious) और स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी (Self-Fulfilling Prophecy) की उपज होती हैं। जब किसी स्थान को बार-बार मनहूस कहा जाता है तो उससे जुड़ा भय और संदेह लोगों के मन में गहराई से बैठ जाता है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव त्वरित निर्णयों, रहने वालों के व्यवहार और होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। व्यक्ति जाने-अनजाने परिणाम को वही रूप दे देता है, जिससे वह डरता है। यानी, मनुष्य का डर ऐसी कहानियों पर विश्वास कर लेता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता या फिर उनके पीछे कोई अन्य कारण होता है। शुभ या अशुभ लोग अपने अनुसार तय कर लेते हैं।