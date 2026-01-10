कार ठीक करने में हुई देर तो सर्विस सेंटर पर अदालत ने लगाया 1.62 लाख का जुर्माना

इस लापरवाही को अदालत ने सर्विस में घोर लापरवाही माना और सर्विस सेंटर पर 1.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह पूरी राशि कार मालिक ( ट्रस्ट ) को सात दिन भीतर अदा किए जाने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। इतना ही नहीं अदालत ( उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ) ने यह भी कहा कि अगर धनराशि सात दिन के अंदर नहीं दी गई तो फिर 9 प्रतिशत जुर्माने के साथ अदा करनी होगी। अदालत के इस निर्णय के बाद कार स्वामी को राहत मिली है। अब सर्विस सेंटर स्वामी को भी समझ आ गया कि सर्विस में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। अदालत के इस फैसले से उन सभी कार मालिकों को भी राहत मिलेगी जिनके साथ सर्विस सेंटर पर रूखा व्यवहार किया जाता है और कार ठीक करने में आनावश्यक रूप से देरी की जाती है।