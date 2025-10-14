Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फर्जी ‘सहेली’ ने पहले मांगे युवतियों के फोटो फिर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, जांच में निकला लड़का

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने सैकड़ों महिलाओ-युवतियों की अश्लील तस्वीरें अपने फोन में जमा कर रखी थीं। इन तस्वीरों के बलबूते वो महिलाओं और युवतियों को ब्लैकमेल कर रहा था।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 14, 2025

Delhi Police arrested Blackmailing accused Lucknow girls threatening obscene photos videos viral

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार।

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है, जो सैकड़ों महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था। शिकायत पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस की साइबर टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंची। इसके बाद उसका मोबाइल चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल, उसके मोबाइल में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों के अश्लील फोटो मिले। इन्हीं तस्‍वीरों के बल पर आरोपी इन सभी महिलाओं और युवतियों को ब्लैकमेल कर उनसे रुपये ऐंठता था। बहरहाल पुलिस अभी आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है।

सोशल मीडिया पर लड़की बनकर करता था दोस्ती

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की बनकर महिलाओं और छात्राओं से दोस्ती करता था। इसके बाद धीरे-धीरे बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेकर उनकी निजी फोटो और वीडियो मांगता था। इस दौरान अगर कोई महिला या युवती मना करती तो आरोपी उन्हें दोस्ती के नाम पर इमोशनल बातें करके फंसा लेता। बाद में उन्हीं तस्वीरों और वीडियो के बल पर वह ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करता और पीड़िताओं से रुपये ऐंठता था। आरोपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है।

एक महिला की शिकायत पर हुई कार्रवाई

दिल्ली पश्चिम के डीसीपी दराड़े शरद भास्कर के मुताबिक, पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने में 21 सितंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पहचान का उपयोग करके फेसबुक और वॉट्सएप के जरिए उससे संपर्क किया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद आरोपी ने महिला को निजी तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए उकसाया। जब महिला ने ये सामग्री भेज दी तो आरोपी ने इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। महिला ने बताया “आरोपी ने मुझसे कहा कि मेरी बात मान लो, वरना मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। उसकी ब्लैकमेलिंग के डर से मैंने कुछ रकम उसे भेज भी दी, लेकिन इसके बाद उसकी मांगें बढ़ती रहीं। वह लगातार धमकियां देता रहा और पैसे मांगने के साथ ही मिलने के लिए दबाव बनाने लगा।”

साइबर टीम ने आरोपी को ट्रेस किया

शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) और 351(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन नंबर, यूपीआई पेमेंट ट्रेल्स, गूगल-पे डिटेल्स, सब्सक्राइबर जानकारी और आईपी एड्रेस का विश्लेषण किया। डिजिटल सबूतों की जांच में पता चला कि आरोपी की लोकेशन लखनऊ में है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम स्थानीय पुलिस की मदद से लखनऊ पहुंची और वहां छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान मनोज वर्मा, पुत्र इंद्र बहादुर वर्मा, निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई।

आरोपी के मोबाइल में मिले अहम सबूत

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मनोज वर्मा के पास से एक टेक्नो KL8 मोबाइल फोन बरामद किया, जो चालू अवस्था में था। फोन की जांच में कई फर्जी फेसबुक अकाउंट, वॉट्सऐप चैट्स और महिलाओं से संबंधित अश्लील फोटो व वीडियो मिले। पुलिस के मुताबिक, इन्हीं सामग्रियों का उपयोग वह अपने शिकारों को धमकाने और उनसे पैसे वसूलने के लिए करता था। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी या तस्वीरें साझा न करें और किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर थाने से संपर्क करें।

महिलाओं को जाल में ऐसे फंसाता था आरोपी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की तस्वीरों का उपयोग कर उनके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाता था। इसके बाद वह अन्य महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और विश्वास जीतने के लिए महिला की तरह बातचीत करता था। धीरे-धीरे वह पीड़ित को निजी तस्वीरें या वीडियो भेजने के लिए उकसाता और जैसे ही पीड़िता कोई निजी सामग्री साझा करती, वह ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता। मनोज वर्मा केवल पैसे ऐंठने पर ही नहीं रुकता था। वह पहले से मिली तस्वीरों का उपयोग करके नए फर्जी अकाउंट बनाता और पीड़ितों पर और ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाता था।

ये भी पढ़ें

फिर शर्मसार हुई राजधानी! यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
नई दिल्ली
Police investigating South Asian University Girl student rape in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

picture viral

Video viral

वायरल वीडियो

Updated on:

14 Oct 2025 02:34 pm

Published on:

14 Oct 2025 01:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फर्जी ‘सहेली’ ने पहले मांगे युवतियों के फोटो फिर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, जांच में निकला लड़का

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

फिर शर्मसार हुई राजधानी! यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Police investigating South Asian University Girl student rape in Delhi
नई दिल्ली

‘इससे कम सीट नहीं…’, RJD के सामने अड़ गई कांग्रेस! राहुल के स्पष्ट संदेश से दबाव में आ सकते हैं लालू-तेजस्वी

राष्ट्रीय

बिहार में बदले समीकरण, भाजपा और जदयू अब भाई-भाई

Bihar Election 2025
राजनीति

जज साहब! मेरी पत्नी अवैध संबंध…पति की कहानी सुनकर हैरान रह गई अदालत, तलाक याचिका मंजूर

Delhi High Court decision on Husband Wife Divorce Case illicit relationship dowry harassment
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.