फर्जी ‘सहेली’ ने पहले मांगे युवतियों के फोटो फिर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, जांच में निकला लड़का

दिल्ली पश्चिम के डीसीपी दराड़े शरद भास्कर के मुताबिक, पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने में 21 सितंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पहचान का उपयोग करके फेसबुक और वॉट्सएप के जरिए उससे संपर्क किया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद आरोपी ने महिला को निजी तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए उकसाया। जब महिला ने ये सामग्री भेज दी तो आरोपी ने इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। महिला ने बताया “आरोपी ने मुझसे कहा कि मेरी बात मान लो, वरना मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। उसकी ब्लैकमेलिंग के डर से मैंने कुछ रकम उसे भेज भी दी, लेकिन इसके बाद उसकी मांगें बढ़ती रहीं। वह लगातार धमकियां देता रहा और पैसे मांगने के साथ ही मिलने के लिए दबाव बनाने लगा।”