Chandrashekhar Azad Case: अजीत भारती को दिल्ली HC से अभी राहत नहीं, चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी मामले में फैसला सुरक्षित

यह मामला दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 23 अगस्त को दर्ज FIR से जुड़ा है। शिकायत आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने दर्ज कराई थी। शिकायत एक वीडियो को लेकर है, जिसे अजीत भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो में चंद्रशेखर आजाद और डॉ. बीआर आंबेडकर को लेकर कथित तौर पर जातिसूचक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं।भारती ने इन आरोपों को चुनौती दी है। उनके वकील का कहना है कि कथित टिप्पणियों को उनके परिवार, खासकर उनकी मां और बहन के बारे में पहले की गई कथित टिप्पणियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।