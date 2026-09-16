UPI पर मर्चेंट फीस से दुकानदार नाराज, दिल्ली में दुकानों से हटाए गए UPI पेमेंट के बोर्ड; बोले- कैश में करेंगे कारोबार

पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी 2,000 रुपये या उससे अधिक के UPI भुगतान स्वीकार करना बंद करने की चेतावनी दी है। दिल्ली-NCR, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान के डीलर्स का कहना है कि अगर हर ऐसे लेनदेन पर 5 रुपये का फ्लैट मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) देना पड़ा, तो वे UPI के बजाय कैश भुगतान को प्राथमिकता देंगे। डीलर्स के मुताबिक, पेट्रोल पंप कारोबार में उनका मार्जिन पहले ही बेहद कम है और यह करीब 2.40 से 3.40 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। उनका कहना है कि UPI पर MDR किसी भी रूप में उनकी लागत और बढ़ाएगा, जिससे पहले से कम मार्जिन वाले कारोबार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। HT से बातचीत में कई डीलर्स ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया।