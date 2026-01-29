सिर्फ नियम नहीं, नीयत…अखिलेश यादव ने UGC पर कही बड़ी बात, BJP पर किए तीखे सवाल

अखिलेश यादव ने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दी प्रतिक्रिया
Akhilesh Yadav: पूरे देशभर में यूजीसी के नए नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने माना कि इन नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय बजट और एनसीआर में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार बीजेपी सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलता है।
अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सच्चा न्याय वही होता है, जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो और न्यायालय यही काम करता है। उन्होंने लिखा कि कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और उसकी भावना भी। अखिलेश यादव ने कहा कि बात सिर्फ नियमों की नहीं, बल्कि नीयत की भी होती है। उन्होंने साफ कहा कि न किसी पर जुल्म होना चाहिए और न ही किसी के साथ नाइंसाफी या अन्याय।
अकिलेश यादव ने एएनआई से बातचीत करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में देश में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने दावा कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बिछाई है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कौनसी मेट्रो बिछाई है? साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र में मेट्रो के लिए डीपीआर दिया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी गई।
इस ममाले में अखिलेश ने कहा कि जब वह बच्चा गाड़ी पर खड़ा होकर पुलिस से मदद मांग रहा था, तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची? साथ ही उन्होंने कहा कि वह लड़का गुजरात का था, प्रधानमंत्री खुद गुजराती हैं, उसके बाद भी सरकार एक गुजराती बच्चे को नहीं बचा पाई। उन्होंने पुलिस प्राशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस को समय से जानकारी मिल गई थी, उसके बाद भी पुलिस घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंची?
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग