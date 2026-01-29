सिर्फ नियम नहीं, नीयत…अखिलेश यादव ने UGC पर कही बड़ी बात, BJP पर किए तीखे सवाल

Akhilesh Yadav: पूरे देशभर में यूजीसी के नए नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने माना कि इन नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय बजट और एनसीआर में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार बीजेपी सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलता है।