जब महाराष्ट्र में शहरीकरण बढ़ रहा था तो…’अजित दादा’ का किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राज ठाकरे

Ajit Pawar Death: बुधवार का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद दिन रहा है। महाराष्ट्र ने अपने एक बड़े और मजबूत नेता अजित पवार को खो दिया है। उनके अचानक निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद वह एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। लेकिन वह विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और इसके दौरान उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना पर नेता हों या आम लोग, हर किसी ने दुख जाहिर किया है। उनके इस दुनिया से चले जाने पर महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसी बीच MNS के संस्थापक राज ठाकरे ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।