AQI से परेशान दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम की सोसाइटी ने खुद करा ली बारिश…Video Viral

जहरीली हवा में सांस लेने से बचने के लिए गुरुग्राम के इस अपार्टमेंट में कृत्रिम बारिश कराई गई, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर राहुल यादव नाम के यूजर ने साझा किया है। यूजर ने कैप्शन में बताया कि गुरुग्राम की यह सोसाइटी कृत्रिम बारिश के माध्यम से हवा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह सोसाइटी AQI लेवल को नियंत्रित रखने में सक्रिय है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोसाइटी के एक अपार्टमेंट की छत से पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, जो हवा की गुणवत्ता बढ़ाने का काम कर रहे हैं।