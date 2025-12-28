28 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

AQI से परेशान दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम की सोसाइटी ने खुद करा ली बारिश…Video Viral

Artificial rain in Gurugram society: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच गुरुग्राम की एक सोसाइटी ने अपने अपार्टमेंट से कृत्रिम बारिश कर हवा की गुणवत्ता सुधारने की पहल की, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 28, 2025

AQI in Delhi NCR Gurugram Artificial rain in Gurugram society

Artificial rain in Gurugram society: दिल्ली-NCR पिछले कई महीनों से प्रदूषण की मार झेल रहा है। खराब वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, इस वीडियो में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट से कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। सोसाइटी की इस पहल की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं।

जहरीली हवा में सांस लेने से बचने के लिए गुरुग्राम के इस अपार्टमेंट में कृत्रिम बारिश कराई गई, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर राहुल यादव नाम के यूजर ने साझा किया है। यूजर ने कैप्शन में बताया कि गुरुग्राम की यह सोसाइटी कृत्रिम बारिश के माध्यम से हवा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह सोसाइटी AQI लेवल को नियंत्रित रखने में सक्रिय है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोसाइटी के एक अपार्टमेंट की छत से पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, जो हवा की गुणवत्ता बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

Artificial rain in Gurugram society ( अपार्टमेंट में कृत्रिम बारिश )

इस वायरल वीडियो के अनुसार, गुरुग्राम की इस सोसाइटी में सभी अपार्टमेंट की छतों पर पाइप लगाई गई है, जिसके माध्यम से पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है। पानी ऊपर जाकर बारिश की तरह फव्वारों के रूप में नीचे गिरता है, जिससे कुछ हद तक AQI में सुधार होता है। हालांकि, सोसाइटी की इस पहल से वायु प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन परिसर में वायु गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और सोसाइटी की जमकर तारीफ भी की जा रही है।

मौसम समाचार

