सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में बड़ा अपडेट! तीस हजारी कोर्ट से सत्र न्यायालय पहुंचा केस

चार्जशीट में पुलिस ने दोनों को मुख्य आरोपी बताया है और कहा है कि प्रारंभिक व तकनीकी जांच के बाद पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान दोनों आरोपियों से कई दौर की पूछताछ की गई और घटनास्थल से बरामद साक्ष्य, वीडियो फुटेज, और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। तीस हजारी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान माना कि आरोप ऐसे हैं जो सामान्य अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस आधार पर अदालत ने इसे सत्र न्यायालय को भेजते हुए आदेश दिया कि वहां आरोप तय किए जाएं और अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।