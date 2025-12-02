अखिलेश यादव से 3 घंटे की मुलाकात के बाद अवध ओझा के राजनीति से सन्यास की घोषणा पर भड़के AAP नेता

फेमस UPSC टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा की राजनीतिक जर्नी बहुत छोटी रही औरल हाल ही में यह जर्नी खत्म हुई है। दिसंबर 2024 में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं और देश के एज्यूकेशन सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। वह फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के कुछ समय बाद ही उन्होेंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। इस्तीफा देने का कारण उन्होंने यह बताया कि वह राजनीति में रहकर खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे।