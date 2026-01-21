एएनआई से बातचीत में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा "हमें दिल्ली में पूज्य मुरारी बापू जी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां आचार्य लोकेश मुनि जी ने एक अभूतपूर्व विश्व शांति केंद्र की स्थापना और सनातन धर्म के लिए पूरे भारत को एकजुट करने का कार्य किया। हमें बोलने और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर भी मिला। हम इस असाधारण प्रयास के लिए आचार्य लोकेश मुनि जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चूंकि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि आज से उन्हें आचार्य लोकेश मुनि सनातनी के नाम से जाना जाएगा।"