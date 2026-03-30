Bank Holidays April 2026: अप्रैल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, दिल्ली-NCR में भी छुट्टियों की लंबी लिस्ट, चेक करें कैलेंडर

Bank Holidays April 2026: मार्च का महीना समाप्त होने के साथ ही नए वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत होने जा रही है। अप्रैल महीने के स्वागत के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की छुट्टियों की सूची भी जारी कर दी है। कैलेंडर के मुताबिक, अप्रैल 2026 में देशभर के विभिन्न राज्यों में रविवार और शनिवार सहित कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।
दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां के बैंक कुल 10 दिन (साप्ताहिक अवकाश और प्रमुख छुट्टियों को मिलाकर) बंद रह सकते हैं। हालांकि, बैंकिंग अवकाश अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों और वहां की परंपराओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश और सप्ताहांत (Weekends) का असर पूरे देश में एक समान रहेगा।
अप्रैल का महीना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। प्रमुख त्योहार- मौंडी थर्सडे, बोहाग बिहू (असम), बंगाली नव वर्ष (पश्चिम बंगाल), तमिल नव वर्ष, विशु (केरल) और गरिया पूजा जैसे क्षेत्रीय पर्वों के चलते पूर्वोत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा।
तारीख कारण
1 अप्रैल बैंकों के वार्षिक खाते बंद होने की प्रक्रिया
3 अप्रैल गुड फ्राइडे
5 अप्रैल रविवार
11 अप्रैल दूसरा शनिवार
12 अप्रैल रविवार
14 अप्रैल डॉ . बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
19 अप्रैल रविवार
20 अप्रैल अक्षय तृतीया (कुछ क्षेत्रों में)
25 अप्रैल चौथा शनिवार
26 अप्रैल रविवार
आपको बता दें कि दिल्ली के साथ-साथ आसपास के शहरों में इन सभी क्षेत्रीय छुट्टियों का असर नहीं होगा। क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अवकाश, दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को ही शाखाएं बंद रहेंगी।
सबसे राहत की बात यह है कि भौतिक रूप से बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई (UPI) सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी। इसके साथ ही एटीएम (ATM) मशीनें सामान्य रूप से काम करती रहेंगी, जिससे नकदी निकासी में कोई समस्या नहीं आने वाली है।
बैंकिंग विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि आपको चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने या बड़ी नकदी जमा करने जैसे काम हैं, तो उन्हें छुट्टियों की शुरुआत से पहले ही पूरा कर लें। लगातार आने वाली छुट्टियों के कारण चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में देरी हो सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाना समझदारी होगी।
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