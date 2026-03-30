Bank Holidays April 2026: अप्रैल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, दिल्ली-NCR में भी छुट्टियों की लंबी लिस्ट, चेक करें कैलेंडर

Bank Holidays April 2026: मार्च का महीना समाप्त होने के साथ ही नए वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत होने जा रही है। अप्रैल महीने के स्वागत के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की छुट्टियों की सूची भी जारी कर दी है। कैलेंडर के मुताबिक, अप्रैल 2026 में देशभर के विभिन्न राज्यों में रविवार और शनिवार सहित कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।