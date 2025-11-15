बिहार चुनाव का असर: एनडीए हुआ मजबूत, इंडिया ब्लॉक कमजोर

ऐतिहासकि जीत से स्वाभाविक रूप से एनडीए को खूब ताकत मिली है। इसके चलते मोदी सरकार-3 को ताकत मिली है, जिसका असर सरकार के कामकाज में देखने को मिल सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के लिए आसानी हो गई है। अब भाजपा आसानी से पीएम, सीएम, मंत्रियों के एक महीने जेल जाने वालों को पद छोडऩे वाले संविधान संशोधन जैसे विधेयकों को पारित करवा सकेगी। वहीं इंडिया ब्लॉक के लिए आगे की राह मुश्किल भरी है। शीतकालीन सत्र विपक्षी एकता की पहली अग्निपरीक्षा सबित हो सकता है। अब तक विपक्ष एकजुट होकर संसद में आक्रमक रूप से सरकार को घेरता रहा है। अब यह हालात बदल सकते हैं। साथ ही कई विधेयकों पर मतभेद भी खुलकर सामने आ सकते हैं। वहीं सपा, टीएमसी, डीएमके, वामपंथी दल अपने हिसाब से राष्ट्रीय विमर्श सेट करने की कोशिश करते दिखेंगे।