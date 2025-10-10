बिहार चुनाव देश के भविष्य की दिशा तय करेगा: गहलोत

गहलोत ने यह बातें पटना में पत्रकार वार्ता में कही। इस दौरान गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी समेत बिहार के नेताओं ने बीस साल विनाशकाल’ पर आधारित बुकलेट का विमोचन किया। गहलोत ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में बिहार में सुशासन की भारी कमी रही है। नीतीश कुमार बार-बार पाला बदलते रहे, जिसके कारण राज्य में ठोस और निरंतर शासन नहीं हो पाया। बिना गुड गवर्नेंस के विकास, समस्याओं का समाधान और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ गया है और उसकी दुर्दशा आज सबके सामने है।