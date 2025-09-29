क्रिकेटर सूर्या ने तो दिखा दी, अब तुम्हारी औकात है तो…दिल्ली में AAP को BJP ने किया चैलेंज

भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारद्वाज को चुनौती देते हुए लिखा, “अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू, तो एक महीने का वेतन दान करके दिखाओ। भारतीय कप्तान ने तो अपनी औकात दिखा दी।” आलोक की इस टिप्पणी के साथ ही विवाद और उग्र हो गया। हालांकि, यहां भाजपा नेता से एक चूक हो गई। उन्हें शायद यह याद नहीं रहा कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वह सिर्फ पूर्व विधायक हैं और पेंशन के पात्र हैं, न कि वेतन के। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी इसी गलती के शिकार हुए। उन्होंने भारद्वाज को निशाना बनाते हुए उन्हें “दो कौड़ी का विधायक” कह डाला, जबकि वास्तव में वह अब विधायक नहीं रहे। इस पर आप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया और उनकी भूल उजागर की।