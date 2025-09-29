क्रिकेटर सूर्या ने तो दिखा दी, अब तुम्हारी औकात है तो…दिल्ली में AAP को BJP ने किया चैलेंज

दिल्ली में भारत-पाक मैच को लेकर गरमाई सियासत।
Delhi Politics: दिल्ली की सियासत में क्रिकेट से जुड़ा विवाद गरमाता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज की ओर से भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर की गई 'औकात' वाली टिप्पणी पर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों और सशस्त्र बलों को दान कर दी। इसके बाद भारद्वाज का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और भाजपा ने इसे आप पर हमला करने का बड़ा मौका बना लिया।
भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारद्वाज को चुनौती देते हुए लिखा, “अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू, तो एक महीने का वेतन दान करके दिखाओ। भारतीय कप्तान ने तो अपनी औकात दिखा दी।” आलोक की इस टिप्पणी के साथ ही विवाद और उग्र हो गया। हालांकि, यहां भाजपा नेता से एक चूक हो गई। उन्हें शायद यह याद नहीं रहा कि सौरभ भारद्वाज अब विधायक नहीं हैं। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वह सिर्फ पूर्व विधायक हैं और पेंशन के पात्र हैं, न कि वेतन के। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी इसी गलती के शिकार हुए। उन्होंने भारद्वाज को निशाना बनाते हुए उन्हें “दो कौड़ी का विधायक” कह डाला, जबकि वास्तव में वह अब विधायक नहीं रहे। इस पर आप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया और उनकी भूल उजागर की।
दरअसल, एशिया कप के दौरान आम आदमी पार्टी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई थी। लीग चरण में दोनों टीमों के मुकाबले के बाद सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि इस मैच से जो कमाई हुई है, उसे पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान किया जाए।
भारद्वाज की इस टिप्पणी को भाजपा ने उस समय भी गैर-जरूरी बताया था, लेकिन अब जब सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद अपनी मैच फीस पीड़ितों और सेना के लिए दान करने का ऐलान कर दिया, तो मामला तूल पकड़ गया।
विवाद बढ़ने के बाद सौरभ भारद्वाज ने सफाई देते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच से करीब 490 से 630 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। उनके अनुसार, अगर यह पूरी राशि पीड़ित परिवारों को दी जाए तो प्रत्येक परिवार को लगभग 19 से 25 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत तौर पर सूर्य कुमार यादव को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सवाल मैच की आय और उसके सही इस्तेमाल पर था।
भारद्वाज ने साथ ही एक वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा नेता तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप से जुड़े एक वीडियो में भारतीय कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते नजर आते हैं। इसके अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के कप्तानों के बीच हुई औपचारिक मुलाकात का भी उन्होंने जिक्र किया। भारद्वाज का कहना है कि भाजपा इन्हीं घटनाओं को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल यह विवाद केवल बयानबाजी तक ही सीमित है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। भाजपा, आप पर सेना और शहीदों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को तूल दे रही है।
सूर्य कुमार यादव की ओर से की गई दान की घोषणा ने जनता में उनकी छवि को और मजबूत किया है। वहीं, राजनीतिक दल इस मुद्दे का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। नतीजतन, एक क्रिकेटर का सराहनीय कदम अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिससे खेल और राजनीति का संगम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
