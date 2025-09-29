क्या भाजपा सरकार…क्रिकेटर सूर्या यादव ने AAP को दिखाई ‘औकात’ तो मोदी सरकार को नया चैलेंज

AAP Leader Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भारद्वाज ने दावा किया है कि हाल ही में हुए एशिया कप में भारत-पाक मैचों से 490 से 630 करोड़ रुपये तक की भारी भरकम कमाई हुई है। उनका कहना है कि यदि सचमुच खिलाड़ियों और सरकार को शहीदों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी है तो इस राजस्व को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और उनके परिवारों को सौंपा जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज की इस बात को राजनीतिक विशेषज्ञ नया दांव मान रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को निशाने पर लेते हुए उन्हें 'औकात' दिखाने का चैलेंज किया था, जिसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने पूरा कर दिया है।