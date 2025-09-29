क्या भाजपा सरकार…क्रिकेटर सूर्या यादव ने AAP को दिखाई ‘औकात’ तो मोदी सरकार को नया चैलेंज

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार को नया चैलेंज किया।
AAP Leader Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भारद्वाज ने दावा किया है कि हाल ही में हुए एशिया कप में भारत-पाक मैचों से 490 से 630 करोड़ रुपये तक की भारी भरकम कमाई हुई है। उनका कहना है कि यदि सचमुच खिलाड़ियों और सरकार को शहीदों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी है तो इस राजस्व को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और उनके परिवारों को सौंपा जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज की इस बात को राजनीतिक विशेषज्ञ नया दांव मान रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को निशाने पर लेते हुए उन्हें 'औकात' दिखाने का चैलेंज किया था, जिसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने पूरा कर दिया है।
दरअसल, एशिया कप के शुरुआती मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव (SKY) ने उस जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और भारतीय सेना को समर्पित किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ जीत समर्पित करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सूर्या और क्रिकेट बोर्ड को खुली चुनौती दी थी कि अगर सच्चा सम्मान करना है तो भारत-पाक मैच से मिली कमाई शहीदों के परिवारों तक पहुंचाई जाए। भारद्वाज ने उस समय कहा था, "अगर तुम्हारी औकात है, बीसीसीआई और आईसीसी की औकात है, तो प्रसारण अधिकारों और विज्ञापनों से हुई कमाई सीधे तौर पर उन 26 विधवाओं तक पहुंचाओ। तभी मानेंगे कि जीत शहीदों को समर्पित हुई है।"
AAP नेता और दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की 'औकात' वाली चुनौती को स्वीकार करते हुए क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने इसे पूरा कर दिया। रविवार रात एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस पहलगाम में शहीद हुए जवानों के परिवारों को दान करने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर सूर्या के इस फैसले की व्यापक सराहना हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों ने इसे सौरभ भारद्वाज की चुनौती से जोड़कर देखा और माना कि सूर्या ने अपनी ओर से पहल कर दी है। हालांकि अब तक सौरभ भारद्वाज ने इस पहल पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मोदी सरकार को निशाने पर जरूर ले लिया है।
सौरभ भारद्वाज ने अब मोदी सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि केवल भारत-पाक मैचों से 490 से 630 करोड़ रुपये तक की कमाई हुई है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें इस राजस्व का अनुमान दर्ज है। भारद्वाज ने लिखा, "अगर इस कमाई को पहलगाम हमले में शहीद हुए परिवारों के बीच बांटा जाए तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। क्या भाजपा सरकार यह पैसा उनके परिवारों को देगी?"
AAP नेता के इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार और क्रिकेट बोर्ड को केवल भावनात्मक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस कदम उठाकर शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। वहीं, भाजपा और क्रिकेट प्रशासक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। भारद्वाज का यह तर्क क्रिकेट और राजनीति के बीच की बहस को एक नए मोड़ पर ले आया है। सवाल यह है कि क्या भारत-पाक मैचों की भारी-भरकम कमाई वाकई शहीद परिवारों तक पहुंच पाएगी, या यह मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक तकरार तक सीमित रह जाएगा। बहरहाल राजनीति के जानकार इसे आम आदमी पार्टी का नया दांव मान रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग