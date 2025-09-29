तुम्हारे पास 24 घंटे, बचो या सामना करो…300 स्कूलों और हवाई अड्डों को फिर मिली धमकी, जानें पूरा मामला

राजधानी में यह कोई एकल घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में अनेक शैक्षणिक संस्थानों को बार-बार इसी तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी द्वारका स्थित डीपीएस, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास मौजूद एक सर्वोदय विद्यालय समेत कई संस्थान शामिल थे। इन मेलों के कारण स्कूलों में तत्काल तलाशी, परिजन सूचित करने और आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि अधिकांश धमकी भरे ईमेल प्रॉक्सी सर्वर और छिपे हुए रिले के जरिए भेजे गए थे, जिससे वास्तविक स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन घटनाओं से जुड़ी पैटर्न-विश्लेषण और स्रोत संबंधी जांच जारी है। ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी वास्तविक खतरे से पहले निपटा जा सके।