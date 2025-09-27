तलाक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पत्नी, दंपति के बीच कश्मकश पर जज ने पकड़ा माथा फिर…

इस प्रकरण में पति और पत्नी के बीच मतभेद गहराने पर दोनों ने अलग-अलग आधारों पर तलाक की अर्जी दाखिल की थी। फैमिली कोर्ट ने इन अर्जी को “आपसी सहमति” मानकर विवाह विच्छेद का आदेश पारित कर दिया था। हालांकि, पत्नी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उसने कभी भी आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी नहीं दी थी और उसकी अर्जी स्वतंत्र आधार पर थी। पत्नी की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आपसी सहमति से तलाक तभी मान्य है जब पति और पत्नी प्रारंभ से ही इस पर सहमत हों और एक संयुक्त याचिका दाखिल करें।