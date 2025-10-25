Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हरियाणा -दिल्ली चुनावों की तर्ज पर भाजपा लड़ रही है बिहार चुनाव

देश भर से भेजे गए हैं प्रवासी प्रभारी ,राजस्थान के कार्यकर्ता भी जुटे

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Oct 25, 2025

अभिषेक सिंघल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर पूरा जोर लगा रही है। पार्टी अपनी स्ट्राइक रेट में और बढ़ोतरी करने के लिए जुटी है। इसके लिए पार्टी ने बूथवार रणनीति बनाई है। बड़े नेताओं की रैलियों, सभाओं के कार्यक्रमों के इतर पार्टी अपनी ओर से लड़ी जा रही 101 सीटों पर हर विधानसभा क्षेत्र देश भर से कार्यकर्ताओं को भेज रही है। यही रणनीति हरियाणा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनाई गई थी। इसके लिए हर विधानसभा में एक प्रवासी प्रभारी बनाया गया है। प्रवासी प्रभारियों की यह टीम चुनाव के हर पहलु पर नजर रख रही है।

नियमित वीसी के जरिए हो रही है निगरानी

चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार को अंचल अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक अंचल पर अन्य प्रदेश से आए संगठन मंत्री स्तर और प्रदेश के वरिष्ठ स्तर के नेता को लगाया गया है। ये अंचल प्रभारी विधानसभा प्रवासी प्रभारियों के सम्पर्क में रह कर हर छोटे से छोटे फीडबैक पर नजर रखे हैं। रोजाना देऱ शाम से रात तक वीसी के जरिए अंचलवार प्रवासी प्रभारियों से राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक ले रहे हैं। इसमें उनके साथ विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख नेता जिनमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहते हैं।

कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर करना प्रमुख जिम्मेदारी प्रवासी प्रभारी अपने जिम्मे की विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा , नामांकन और प्रचार के परवान चढ़ने के दौरान क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाए रखने पर विशेष काम कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ ही विधानसभा में क्षेत्रवार जरूरतों, समीकरणों को साधने के काम में भी जुटे हैं।

संगठन में माहिर लोगों को दी गई है जिम्मेदारी

राजस्थान से बिहार में प्रचार का जिम्मा संभालने वालों में राजेन्द्र राठौड़, दामोदर अग्रवाल, सीपी जोशी, अविनाश गहलोत, कुलदीप धनखड़, अतुल भंसाली शामिल हैं। इन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा करीब 40 महिला कार्यकर्ता भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगी। वहीं अलग अलग मोर्चों के स्तर पर भी कार्यकर्ता बिहार जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 08:02 pm

Published on:

25 Oct 2025 08:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / हरियाणा -दिल्ली चुनावों की तर्ज पर भाजपा लड़ रही है बिहार चुनाव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में AAP ने सीएम रेखा गुप्ता को दे दी बड़ी चुनौती, छठ महापर्व से पहले छिड़ी सियासी जंग

AAP challenges CM Rekha Gupta over Yamuna cleaning during Chhath festival in Delhi
नई दिल्ली

पत्नी छोड़ गई तो 14 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, नौ दिन तक हैवानियत से बिगड़ी तबीयत

Father raped 14-year-old daughter for two months in Faridabad Crime
नई दिल्ली

दिल्ली में गर्भवती महिलाओं पर पड़ रही दोहरी मार…दिवाली के बाद बिगड़े राजधानी के हालात

Delhi-NCR turns gas chamber after Diwali pregnant women in trouble
नई दिल्ली

शादी के सालभर बाद रेलवे अफसर पत्नी का दिखा असली चेहरा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ पति के उड़े होश! तलाक मंजूर

Divorce in Delhi High Court on husband-wife dispute Railway officer Woman crossed limits cruelty in Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.